Матч между Десной и Колосом в Чернигове можно назвать центральным в программе дня, ведь турнирное значение было огромным. Ковалёвцы за три тура до конца сезона шли на четвёртой позиции, имея 37 очков и держась на расстоянии четырёх зачетных баллов от Зари – Ворскла имела столько же пунктов, а черниговцы расположилась на шестой строчке с отставанием в один зачётный балл. Между тем, в еврокубки могут попасть только представители топ-5 УПЛ, поэтому поражение для обеих команд было недопустимым.

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Особенно это касалось Десны, ведь в двух предыдущих турах подопечные Александра Рябоконя проиграли аутсайдерам. Впрочем, такая серьёзная мотивация не заставила футболистов Десны идти вперёд с первых секунд – стартовые 20 минут прошли в низком темпе и без остроты. В актив северян можно было занести разве что врывание Безбородько на правый край штрафной с перспективным прострелом, но Кучерук легко его перехватил. Ковалёвцы ответили заблокированным ударом Богданова с дистанции.

Веселее стало в середине первого тайма. Так, хозяева могли выйти вперёд на 23-й минуте в результате передачи Сухоцкого на левый край штрафной и скидки Ермакова на Гуцуляка – Алексей выстрелил метров с десяти под ближнюю штангу, но Кучерук спас Колос! Этот выстрел оказался первым и последним для черниговцев в первом тайме. Гости же ответили на 30-й голом: Богданов исполнил подачу со стандарта, а Петров, отклеившись от защитника, замкнул ударом головой – 0:1! На 35-й Богданов мог забивать и сам, но мяч после его выстрела со штрафного пролетел рядом с левой девяткой.

После этого игра продолжилась в том же ключе, ща и на старте. Футболисты обменивались фолами, разбивали губы сопернику и удерживали невысокий темп, не создавая у чужих ворот ничего интересного. Впрочем, перед перерывом Колос мог удвоить преимущество в счёте – это Денис Костышин мощно пробил метров с 23-х! Мяч просвистел рядом с правой штангой. В конце концов, отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе ковалёвцев.

В раздевалке Александр Рябоконь провёл двойную замену, вместо Имерекова и Домбровского выпустив Гитченко и Картушова. Десне необходимо было агрессивно идти вперёд, но в начале второго тайма черниговцы не добились ничего, кроме испуга мамы Дениса Костишина – это Огиря ударил её сыночка по ногам, получив жёлтую карточку. По воротам же попасть хозяевам никак не удавалось.

Колос своих шансов не терял. Уже на 53-й минуте ковалёвцы провели быструю атаку через левый фланг, в завершении которой Лысенко заметил Чурко в пространстве между защитниками – Владимир сразу отдал ему пас, а Вячеслав мощным выстрелом с левого края штрафной поразил дальний угол. 0:2! Ещё через четыре минуты гости могли устроить разгром, но шикарный удар Богданова с левого фланга Паст перевёл в перекладину. В тот момент показалось, что Десна обречена, но на 59-й северяне возродили интригу – это Калитвинцев прямым ударом со штрафного попал в правую девятку. 1:2!

Уже на 61-й минуте Калитвинцев мог оформить дубль, пробив с отскока метров с 20-ти, однако мяч пролетел рядом с правой штангой. После этого северяне провели ещё несколько неплохих атак, явно перехватив инициативу в матче – впрочем, уже на 67-й минуте команда выстрелила себе в ногу. Хозяев подвел капитан Огиря, жестко ударивший в ногу Богданова и получивший вторую жёлтую карточку.

Десна осталась в меньшинстве, но на 71-й минуте забила во второй раз! К сожалению, ещё до голевого удара Безбородько лайнсмен зафиксировал офсайд, поэтому счёт не изменился.

Колос вполне мог добить Десну. Так, на 73-й минуте Смирный вошёл на левый край штрафной и прострелил на Чурко во вратарскую, но Тамм в последний момент перехватил передачу. Кроме того, в штрафную хозяев прошло несколько опасных врываний, а в одной из атак Паст вышел из ворот и позволил пробивать Лысенко почти в пустые – защитники выручили. Впрочем, постепенно ковалёвцы сбавили активность. Руслан Костышин даже начал снимать с игры лидеров.

И тут Десна отыгралась! На 84-й минуте с левого фланга пошёл заброс в штрафную Колоса, после которого Дегтярёв и Картушов подправили мяч головой в направлении ворот – ничего страшного не случилось, если бы Кравченко не подставил свою ногу, перебросив собственного голкипера. 2:2! Правда, этот счёт мог быть потерян на 90-й минуте в результате контратаки Колоса 2-в-1 – к счастью для северян, Лысенко запорол момент, не опередив защитника и пробив в него. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью!

Таким образом, Колос остался на четвертой позиции с 38 очками в активе. Десна, набрав 37 зачётных баллов, сравнялась с Ворсклой и потеснила полтавчан с пятой строчки.

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