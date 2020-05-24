toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Товарищеские матчи
ШАХТЕР - РУХ УКРАИНА КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Десна уничтожила Оболонь-Бровар – подопечные Рябоконя провели первый спарринг перед рестартом УПЛ

20:00 91 Читати українською
Десна уничтожила Оболонь-Бровар – подопечные Рябоконя провели первый спарринг перед рестартом УПЛ
Александр Филиппов / Фото из открытых источников

Один из претендентов на медали чемпионата Украины размялся на представителе Первой лиги. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Оболонь-Бровар – Десна – 1:4

Голы: ? – Будковский, 7, Шевцов, 39, Филиппов, 63, 76

Чемпион мира и экс-динамовец помогли Левадии вернуть лидерство в Эстонии

Подготовку к возобновлению сезона в украинской Премьер-лиге непосредственно на поле начала и черниговская Десна. Подопечные Александра Рябоконя провели спарринг против одного из лидеров Первой лиги – Оболонь-Бровар.

Уже в начале матча Филипп Будковский вывел Десну вперед, а под конец тайма Илья Шевцов закрепил успех черниговцев. После перерыва "пивовары" сократили счет, однако на большее их не хватило. Зато свои бомбардирские качества продемонстрировал Александр Филиппов, дважды расписавшись в воротах соперника.

Напомним, рестарт УПЛ может состояться уже 30 мая – в ближайшее время станет известно получат ли футбольные органы разрешение от властей на проведение соревнований с нужным количеством людей.

Шахтер – Рух: приличный уровень "горняков", неудержимый Соломон и жуткое падение Матвиенко

blog_ava
Черноморец рискует потерять стадион – сооружение продают за мизер, чтобы превратить в казино
11:09
413
Теги
Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар Десна Десна Товарищеские матчи
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
44
мин
Алавес
23:55
Барселона
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук