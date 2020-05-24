Десна уничтожила Оболонь-Бровар – подопечные Рябоконя провели первый спарринг перед рестартом УПЛ

Один из претендентов на медали чемпионата Украины размялся на представителе Первой лиги. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Оболонь-Бровар – Десна – 1:4

Голы: ? – Будковский, 7, Шевцов, 39, Филиппов, 63, 76

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Подготовку к возобновлению сезона в украинской Премьер-лиге непосредственно на поле начала и черниговская Десна. Подопечные Александра Рябоконя провели спарринг против одного из лидеров Первой лиги – Оболонь-Бровар.

Уже в начале матча Филипп Будковский вывел Десну вперед, а под конец тайма Илья Шевцов закрепил успех черниговцев. После перерыва "пивовары" сократили счет, однако на большее их не хватило. Зато свои бомбардирские качества продемонстрировал Александр Филиппов, дважды расписавшись в воротах соперника.

Напомним, рестарт УПЛ может состояться уже 30 мая – в ближайшее время станет известно получат ли футбольные органы разрешение от властей на проведение соревнований с нужным количеством людей.

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