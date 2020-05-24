Чемпион мира и экс-динамовец помогли Левадии вернуть лидерство в Эстонии

В очередном туре Мейстрилиги Левадия осуществила феерический камбэк и снова поднялась на первую строчку. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Эстонии, 3 тур

Тулевик – Левадия – 1:3

Голы: Каппер, 37 – Вастшук, 47, Кирсс, 56, 89

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В матче 3-го тура команда из столицы Эстонии на выезде не без проблем одолела Тулевик со счетом 3:1. Таллинцы уступали после первого тайма со счетом 1:0, однако смогли после перерыва сравнять и забить еще дважды.

В составе Левадии все 90 минут отыграли экс-динамовец Зураб Очигава и чемпион мира U-20 Александр Сафронов. Еще один украинец Юрий Коломоец оказался в запасе.

Как следствие, Левадия набрала 9 очков и поднялась на первую строчку, Тулевик с 3 пунктами занял седьмое место.

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