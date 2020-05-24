Десна знищила Оболонь-Бровар – підопічні Рябоконя провели перший спаринг перед рестартом УПЛ

Один з претендентів на медалі чемпіонату України розім'явся на представникові Першої ліги. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Товариський матч

Оболонь-Бровар – Десна – 1:4

Голи: ? – Будківський, 7, Шевцов, 39, Філіппов, 63, 76

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Підготовку до відновлення сезону в українській Прем'єр-лізі безпосередньо на полі розпочала і чернігівська Десна. Підопічні Олександра Рябоконя провели спаринг проти одного з лідерів Першої ліги – Оболонь-Бровар.

Вже на початку матчу Пилип Будківський вивів Десну вперед, а під кінець тайму Ілля Шевцов закріпив успіх чернігівців. По перерві "пивовари" скоротили рахунок, однак на більше їх не вистачило. Натомість свої бомбардирські якості продемонстрував Олександр Філіппов, двічі розписавшись у воротах суперника.

Нагадаємо, рестарт УПЛ може відбутись вже 30 травня – найближчим часом стане відомо чи отримають футбольні органи дозвіл від влади на проведення змагань з потрібною кількістю людей.

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