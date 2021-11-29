Главный тренер черниговцев Александр Рябоконь признался, что у клуба есть серьезные трудности.

"Не станет ли задолженность перед командой причиной оттока футболистов? Возможно.

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У многих игроков завершаются контракты, так что какие-то изменения обязательно будут. И в команде, и в клубе. Но надеюсь, что все будет хорошо и Десна будет жить", – сказал Рябоконь в комментарии Meta Ratings.

Напомним, в 15-м туре черниговцы минимально обыграли Черноморец и с 24 очками занимают в турнирной таблице УПЛ шестую строчку.

Черноморец проиграл Десне и продолжил досадную домашнюю серию