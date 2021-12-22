У зимове міжсезоння Десна втратить низку провідних гравців, повідомляє ТаТоТаке. Першою ластівкою став Андрій Тотовицький, який за повідомленнями ЗМІ, вже став гравцем Колоса.

Тотовицький підписав контракт із Колосом, – ЗМІ

Пилип Будківський покине чернігівців 1 січня у статусі вільного агента. Минулого тижня контракт з командою розірвав Владлен Юрченко, у якого був прописаний відповідний пункт в угоді (до слова, він перейшов до Десни лише півроку тому – 30 вересня 2021-го). Також Олександр Рябоконь втратить Сергія Болбата, який після завершення терміну оренди повернеться у Шахтар.

Окрім того статус вільного агента може отримати Владислав Калітвінцев через серйозні борги по заробітній платі (на півзахисника вже чекають в Олександрії). Ще 4-5 футболістів Десни мають контракти на півроку.

Однією з причин такої ситуації у клубі називають небажання власника Десни інвестувати у чернігівську команду – він всерйоз розглядає можливість придбання російської команди (серед найімовірніших варіантів – підмосковні Хімки).

Нагадаємо, на зимову паузу Десна пішла на сьомій сходинці, набравши 25 очок.

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