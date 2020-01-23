Рябоконь назвал игроков Десны, которых Шевченко может вызвать в сборную Украины

Главный тренер Десны Александр Рябоконь убежден, что в его команде есть игроки, которые заслужили возможность сыграть за сборную Украины.

"Наверное, штаб Андрея Николаевича просматривает все наши игры и в курсе способностей каждого потенциального игрока сборной. Он знает, какие позиции ему нужно усилить или освежить. На мой взгляд, сборной не помешают скоростные фланговые исполнители. В нашей команде есть технические быстрые фланговые игроки. Например, Картушов или Калитвинцев.

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Кроме них, думаю, нападающий Филиппов мог бы получить шанс. Он сейчас второй бомбардир чемпионата Украины вместе с Ледневым после Мораеса. Имереков – один из лучших центральных защитников в Украине. Он очень скоростной, от него никто не убежит. Я ни в коем случае не навязываю своего мнения, но мне кажется, Имереков мог бы получить шанс в каком-то товарищеском матче", – цитирует Рябоконя dynamo.kiev.ua со ссылкой на журнал Футбол.

Напомним, Десна сейчас занимает 4 место в турнирной таблице УПЛ. Команда Рябоконя отстает от Динамо, которое находится в зоне Лиги чемпионов, на 3 очка.

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