Десна официально подписала Калитвинцева

Владислав Калитвинцев официально стал игроком Десны.

26-летний полузащитник подписал с черниговским клубом контракт, который рассчитан на 2 года, сообщает официальный сайт Десны. Другие детали сделки не разглашаются.

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Напомним, Калитвинцев – воспитанник Динамо, в структуре которого находился с самого детства по зиму 2019-го года.

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Последним клубом 26-летнего полузащитника был Арсенал-Киев, с которым хавбек провел полсезона. За это время Калитвинцев сыграл в 11 матчах, забил гол и отдал 1 результативную передачу.