Десна продолжает активную кампанию по усилению состава перед началом сезона в УПЛ.

Черниговский клуб в своем Instagram сообщил, что Вадим Жук стал очередным новичком Десны в летнее трансферное окно.

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Контракт рассчитан до лета 2022 года, а последним его клубом стал Полесье. Пока неизвестно, перешел Жук на правах аренды или же стал полноправным игроком Десны. Ранее черниговский клуб подписал Завийского, Селина, Цимбалюка и Сафронова.

К слову, защитник выступал за черниговцев с 2012 по 2016 годы и в сезоне 2017/18, сыграв за это время 74 поединка и записав в свой актив гол и 3 ассиста.

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