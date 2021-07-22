23-летний бразильский вингер отныне будет защищать цвета Колоса, сообщает пресс-служба клуба в Facebook.

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Детали трансфера или личного контракта не уточняются, но по неофициальной информации, Сантос поставил подпись под контрактом на 3 года. Диего стал шестым новичком ковалевцев в нынешнее межсезонье. До этого они подписали вратаря Владимира Маханькова, защитников Тараса Сакива и Александра Павлавца, а также нападающих Нику Ситчинаву и Анатолия Нуриева.

Бразилец с 2019-го выступал за белорусский Витебск, в нынешнем сезоне сыграл 20 матчей, в которых забил пять мячей и отдал восемь результативных передач. В УПЛ вингер может дебютировать уже 24 июля. Колос будет играть с Вересом в стартовом туре.

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