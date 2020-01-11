Десна начала подготовку ко второй части сезона

Игроки черниговского клуба вернулись после отдыха в расположение команды.

Футболисты черниговской Десны вчера, 10 января, вышли из отпуска и провели на стадионе им. Гагарина первую тренировку в 2020 году, сообщает официальный сайт клуба. Вместе с командой тренировались и новички – Филипп Будковский и Леван Арвеладзе.

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Подопечные Александра Рябоконя проведут в Чернигове несколько дней, пройдут медосмотр и 17 января проведут свой первый спарринг – команда отправится в Беларусь, где встретится с клубом Спутник из Речицы. А в ночь с 21 на 22 января Десна отправится на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию, где запланировано 4 товарищеских поединка.

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