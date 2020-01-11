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Десна розпочала підготовку до другої частини сезону

10:42 93 Читать на русском
Десна розпочала підготовку до другої частини сезону
Десна / ФК Десна

Гравці чернігівського клубу повернулись після відпочинку у розташування команди.

Футболісти чернігівської Десни вчора, 10 січня, вийшли з відпустки і провели на стадіоні ім. Гагаріна перше тренування у 2020 році, повідомляє офіційний сайт клубу. Разом з командою тренувались і новачки – Пилип Будківський та Леван Арвеладзе.

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Підопічні Олександра Рябоконя проведуть в Чернігові кілька днів, пройдуть медогляд і 17 січня проведуть свій перший спаринг – команда відправиться до Білорусі, де зустрінеться з клубом Спутнік з Річиці. А в ніч з 21 на 22 січня Десна вирушить на перший навчально-тренувальний збір до Туреччини, де заплановано 4 товариські поєдинки.

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