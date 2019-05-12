Десна легко обыграла Олимпик и закрепилась на вершине второй "шестерки"

В рамках 28-го тура УПЛ Десна на своем поле обыграла Олимпик.

В начале встречи хозяева старались больше владеть мячом. Это принесло свои плоды – уже на 15-й минуте Денис Фаворов вывел Десну вперед. Больше голов в первом тайме болельщики не увидели.

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В начале второй половины встречи Десна снова завладела инициативой и уже 49-й минуте нападающий Александр Филиппов удвоил преимущество черниговцев. Олимпик смог ответить уже через две минуты результативной атакой – гол забил Матар Дийе. Несмотря на попытки гостей отыграться Десне удалось удержали победный результат до конца игры.

После этого матча Десна набрала 38 очков и осталась первой во второй "шестерке". Олимпик расположился на две позиции ниже и имеет 28 пунктов.