Десна имеет все шансы побороться за Лигу чемпионов, – эксперт

Эксперт ТК Футбол и кандидат в президенты УПЛ Михаил Метревели получил удовольствие от просмотра матча Колос – Десна (0: 2).

"Интересный матч. Мне нравится модель игры Колоса и главный тренер очень симпатичен. Он пропагандирует открытый стиль игры, который нужен для нашего чемпионата.

Колос – Десна – 0:2 – видео голов и обзор матча

Что касается Десны, то у них качественный запас прочности. Были инвестированы серьезные средства в межсезонье, очень серьезные кадровые приобретения. Посмотришь на их скамейку запасных и удивляешься: там очень серьезный подбор исполнителей. Шансы очень приличные побороться даже за второе место", – рассказал Метревели для ТК Футбол.

Напомним, после 24-х туров Заря, Десна и Динамо имеют одинаковое количество очков и расположились на 2-м, 3-м и 4-м местах соответственно.

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