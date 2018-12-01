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Десна – Заря: начало матча отложено из-за неготовности поля

13:42 187 Читати українською
Десна – Заря: начало матча отложено из-за неготовности поля
Десна – Заря: стало известно время начала матча

Матч 17-го тура украинской Премьер-лиги между Десной и Зарей начнется в 15:00.

Как известно, идет подготовка Оболонь-Арены к матчу 17-го тура УПЛ Десна – Заря.

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Дирекция УПЛ приняла решение о переносе матча с 14:00 на 15:00. Если матч не начнется в это время, то матч не состоится.

Напомним, встречу сначала перенесли на Оболонь-Арену-за проблем черниговского стадиона с подогревом поля, но позже клуб заявил, что это связано с введением военного положения.

Украина17 тур

Десна - Заря: Суббота 01 декабря 2018

Десна

live 38'
0 : 1
Заря
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