Десна – Заря: начало матча отложено из-за неготовности поля

Матч 17-го тура украинской Премьер-лиги между Десной и Зарей начнется в 15:00.

Как известно, идет подготовка Оболонь-Арены к матчу 17-го тура УПЛ Десна – Заря.

Десна – Заря: Рафаилов усомнился, что матч состоится

Дирекция УПЛ приняла решение о переносе матча с 14:00 на 15:00. Если матч не начнется в это время, то матч не состоится.

Напомним, встречу сначала перенесли на Оболонь-Арену-за проблем черниговского стадиона с подогревом поля, но позже клуб заявил, что это связано с введением военного положения.