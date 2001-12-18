Десна – Зоря: початок матчу відкладено через неготовність поля

Десна – Зоря: став відомий час початку матчу

Матч 17-го туру української Прем'єр-ліги між Десною та Зорею розпочнеться о 15:00.

Як відомо, триває підготовка Оболонь-Арени до матчу 17-го туру УПЛ Десна – Зоря.

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Дирекція УПЛ ухвалила рішення про перенесення матчу з 14:00 на 15:00. Якщо матч не розпочнеться в цей час, то матч не відбудеться.

Нагадаємо, зустріч спочатку перенесли на Оболонь-Арену через проблеми чернігівського стадіону з підігрівом поля, але пізніше клуб заявив, що це пов'язано з введенням воєнного стану.