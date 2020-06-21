Десна – Заря: Филиппов выделил сильные стороны команды Скрипника

Форвард Десны Александр Филиппов поделился ожиданиями от матча 27-го тура УПЛ против луганской Зари.

"У Зари тоже есть свои слабые стороны. Сильные – контроль мяча, прессинг, контрпресинг. Но есть и слабые, которые мы попытаемся использовать.

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Они наши соперники, мы уже провели против них два матча, понимаем, насколько тяжело было играть. Это хорошая, организованная команда, которая умеет играть в футбол, любит играть. Будет трудно, сложный и интересный матч", – сказал Филиппов в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, сегодня, 21 июня, в центральном матче тура сойдутся претенденты на медали чемпионата Украины – Десна и Заря. Обе команды набрали по 49 очков и занимают третью и четвертую строчки турнирной таблицы соответственно. Начало матча в 19:30.

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