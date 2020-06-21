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Десна – Зоря: Філіппов виділив сильні сторони команди Скрипника

15:04 - Читать на русском
Десна – Зоря: Філіппов виділив сильні сторони команди Скрипника
Десна – Зоря / Фото з відкритих джерел

Форвард Десни Олександр Філіппов поділився очікуваннями від матчу 27-го туру УПЛ проти луганської Зорі.

 

"У Зорі теж є свої слабкі сторони. Сильні – контроль м'яча, пресинг, контрпресинг. Але є і слабкі, які ми спробуємо використати.

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Вони наші суперники, ми вже провели проти них два матчі, розуміємо, наскільки важко було грати. Це хороша, організована команда, яка вміє грати в футбол, любить грати. Буде важко, складний і цікавий матч", – сказав Філіппов у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, сьогодні, 21 червня, у центральному матчі туру зійдуться претенденти на медалі чемпіонату України – Десна і Зоря. Обидві команди набрали по 49 очок і посідають третю і четверту сходинки турнірної таблиці відповідно. Початок матчу о 19:30.

Десна – Зоря: анонс матчу УПЛ

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Теги
Олександр Олександр Філіппов Зоря Зоря Десна Десна Віктор Віктор Скрипник Десна - Зоря
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