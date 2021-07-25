Десна стала одной из самых проблемных в УПЛ. Команда, которая еще в прошлом сезоне выступала в квалификации ЛЕ и до последнего тура боролась за Лигу конференций, летом оказалась на грани банкротства – по крайней мере, об этом писали некоторые журналисты. Учитывая организацию сборов и подписание новых футболистов, эти слухи кажутся преувеличенными, но клуб очень долго выходил из отпуска (гуляли до 26 июня), давал на сайт фото со старых сборов и всего за месяц потерял костяк победной команды.

"Десна будет играть, и не хуже, чем в прошлом сезоне": президент клуба назвал главную проблему черниговцев в УПЛ

Северян покинули Имереков, Тамм, Паст, Огиря, Конопля, Гитченко, Мостовой и Полегенько. Это – катастрофические потери, однако руководство черниговцев в определенной степени компенсировало их уход хорошими новичками. Контракты с Десной подписали Сафронов, Цымбалюк, Завийский а также Евгений Селин (да-да, тот самый), а у Динамо удалось арендовать Волошина и Биловара. При этом клуб сохранил Домбровского, Калитвинцева, Картушова, Гуцуляка, Тотовицкого, Безбородько, Дегтярева и Будковского, поэтому списывать команду из претендентов на топ-5 рано.

На сборах Десна выглядела мощно. Команда провела 5 спаррингов, одержав 4 победы: черниговцы били ВПК-Агро (4:2), Верес (2:0), Динамо U-19 (1:0) и ЛНЗ (2:0), а с Чайкой северяне расписали боевую ничью (2:2). Остроумно, что пресс-служба не писала стартовые составы, а иногда и не сообщала об авторах голов. Очевидно лишь, что подопечные Александра Рябоконя, несмотря на проблемы в межсезонье, сохранили высокую боеспособность.

Черноморец вернулся в УПЛ после двух лет скитаний в Первой лиге. Будни у одесского клуба непростые – владелец не отличается щедростью, стадион перешел в собственность сторонним инвесторам, а прямо перед стартом сезона газон на домашнем поле был почти уничтожен концертом Монатика. Ко всему этому добавился затяжной конфликт с ультрас, который получил новый виток неделю назад – фанаты прорвались на базу и требовали от новичков и тренерского штаба покинуть город.

Болельщики болезненно переживают трансферную политику "моряков". За время летнего межсезонья в Черноморец перешли сразу 13 футболистов из Динамо U-21 – Ванат, Исаенко, Цитаишвили, Кучерук, Смирный, Скорко, Сухоручко, Билошевский, Кузык, Тлумак, Михайленко, Надольский и Мащенко. При этом главным тренером одесситов назначили экс-коуча динамовской молодежки – Юрия Мороза. Клубу также удалось переподписать Вачиберадзе, Кравченко, Штогрина, Мартыненко, Бугая, Путрю и Авагимяна.

Черноморец поздно начал сборы и успел провести всего три спарринга, даже не покидая стен родной базы. Все три контрольных поединка одесситы выиграли – команда била Балканы (2:0), Реал Фарм (3:1) и Николаев (2:1), а лучшим бомбардиром стал Авагимян (2 гола). В обороне заметны дыры, но в атаке "моряки", похоже, серьезных проблем не имеют.

Кадровая ситуация

Травмированные: Цитаишвили (Черноморец)

Дисквалифицированы: Домбровский (Десна)

Ориентировочные составы на матч Десна – Черноморец

Десна: Литовка – Сафронов, Селин, Биловар, Жук – Картушов, Завийский – Калитвинцев, Тотовицкий, Гуцуляк – Будковский

Черноморец: Варакута – Путря, Мартыненко, Смирный, Тлумак – Вачиберадзе, Билошевский – Брагарь, Кравченко, Авагимян – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

У обеих команд невнятная оборона, поэтому можно прогнозировать голы в ворота обеих команд. Впрочем, у Десны слишком мощная атака, а Черноморцу не хватает сыгранности и опыта матчей УПЛ – при этом одесситы еще и на выезде играют. Учитывая вышеуказанные факторы, наиболее вероятным результатом кажется непростая, но заслуженная победа северян.

Золоті 70-ті: Блохін + супержінка, Гаррінча повільно вмирає, трилер 4:4 з українцями і ще 27 фото "старої школи"