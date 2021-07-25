Десна стала однією з найпроблемніших в УПЛ. Команда, яка ще у попередньому сезоні виступала в кваліфікації ЛЄ й до останнього туру боролася за Лігу конференцій, влітку опинилася на межі банкрутства – принаймні, про це писали деякі журналісти. З огляду на організацію зборів та підписання нових футболістів ці чутки здаються перебільшеними, але клуб дуже довго виходив з відпустки (гуляли аж до 26 червня), давав на сайт фото зі старих зборів і всього за місяць втратив кістяк переможної команди.

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Сіверян покинули Імереков, Тамм, Паст, Огіря, Конопля, Гітченко, Мостовий та Полегенько. Це – катастрофічні втрати, однак керівництво чернігівців деякою мірою компенсувало їхній відхід хорошими новачками. Контракти з Десною підписали Сафронов, Цимбалюк, Завійський і навіть Євген Селін (так-так, той самий), а з Динамо вдалося орендувати Волошина та Біловара. При цьому клубу вдалося зберегти Домбровського, Калітвінцева, Картушова, Гуцуляка, Тотовицького, Безбородька, Дегтярьова й Будківського, тож списувати команду з претендентів на топ-5 зарано.

На зборах Десна виглядала потужно. Команда провела 5 спарингів, здобувши 4 перемоги: чернігівці били ВПК-Агро (4:2), Верес (2:0), Динамо U-19 (1:0) і ЛНЗ (2:0), а з Чайкою сіверяни розписали бойову нічию (2:2). Дотепно, що прес-служба не писала стартових складів, а іноді й не повідомляла про авторів голів. Очевидно лише, що підопічні Олександра Рябоконя, попри проблеми у міжсезонні, зберегли високу боєздатність.

Чорноморець повернувся в УПЛ після двох років поневірянь у Першій лізі. Будні у одеського клубу непрості – власник не відзначається щедрістю, стадіон перейшов у власність стороннім інвесторам, а прямо перед стартом сезону газон на домашньому полі було майже знищено концертом Монатіка. До всього цього додався затяжний конфлікт з ультрас, який отримав новий виток тиждень тому – фанати прорвалися на базу й вимагали від новачків та тренерського штабу покинути місто.

Вболівальники болісно переживають трансферну політику "моряків". За час літнього міжсезоння у Черноморець перейшли одразу 13 футболістів з Динамо U-21 – Ванат, Ісаєнко, Цітаішвілі, Кучерук, Смирний, Скорко, Сухоручко, Білошевський, Кузик, Тлумак, Михайленко, Надольський та Мащенко. При цьому головним тренером одеситів призначили екс-коуча динамівської молодіжки – Юрія Мороза. Клубу також вдалося перепідписати Вачіберадзе, Кравченка, Штогріна, Мартиненка, Бугая, Путрю та Авагімяна.

Чорноморець пізно розпочав збори й встиг провести всього три спаринги, навіть не покидаючи стін рідної бази. Усі три контрольних поєдинки одесити виграли – команда била Балкани (2:0), Реал Фарму (3:1) і Миколаїв (2:1), а найкращим бомбардиром став Авагімян (2 голи). В обороні помітні діри, але в атаці "моряки", схоже, серйозних проблем не мають.

Кадрова ситуація

Травмовані: Цітаішвілі (Чорноморець)

Дискваліфіковані: Домбровський (Десна)

Орієнтовні склади на матч Десна – Чорноморець

Десна: Литовка – Сафронов, Селін, Біловар, Жук – Картушов, Завійський – Калітвінцев, Тотовицький, Гуцуляк – Будківський

Чорноморець: Варакута – Путря, Мартиненко, Смирний, Тлумак – Вачіберадзе, Білошевський – Брагару, Кравченко, Авагімян – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

У обох команд невиразна оборона, тож можна прогнозувати голи у ворота обох команд. Втім, у Десни занадто потужна атака, а Чорноморцю бракує зіграності та досвіду матчів УПЛ – при цьому одесити ще й на виїзді грають. З огляду на вищезазначені фактори, найбільш вірогідним результатом здається непроста, але заслужена перемога сіверян.

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