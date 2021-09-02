"Конечно, еще до начала нашего матча с Боснией и Герцеговиной (1:1) мы знали, что Украина потеряла очки в Казахстане.

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Это в очередной раз доказывает, насколько тяжелая у нас отборочная группа. Не буду скрывать, что в свете той ничьей, наша – должна нас удовлетворить. Даже, несмотря на то, что мы планировали до встречи с боснийцами. Особенно, если учитывать, что мы много времени провели в меньшинстве после удаления Кунде. Но у нас есть вера и надежда забрать кое-что в субботу в Киеве. Это скоротечный турнир и я ни о чем не жалею", – цитирует Дешама официальный сайт ФФФ.

Напомним, Украина будет принимать сборную Франции в субботу, 4 сентября, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 21:45.

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