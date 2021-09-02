"Звичайно, ще до початку нашого матчу з Боснією і Герцеговиною (1:1) ми знали, що Україна втратила очки у Казахстані.

"Як з такою грою перемагати Францію?": Гецко шокований розхлябаністю збірної України у матчі з Казахстаном

Це вчергове доводить, наскільки важка у нас відбіркова група. Не буду приховувати, що у світлі тієї нічиєї, наша – повинна нас задовольнити. Навіть, незважаючи на те, що ми планували до зустрічі з боснійцями. Особливо, якщо враховувати, що ми багато часу провели у меншості після вилучення Кунде. Але у нас є віра і надія забрати дещо в суботу в Києві. Це швидкоплинний турнір і я ні про що не шкодую", – цитує Дешама офіційний сайт ФФФ.

Нагадаємо, Україна прийматиме збірну Франції у суботу, 4 вересня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 21:45.

Казахстан – Україна: Петраков стартує з фіаско, хоч забив навіть Сікан – аномальна трагедія, в якої багато батьків