"В начале года у меня будет встреча с президентом французской федерации. Я бы сказал то же самое, если бы мы выиграли. Нужно время", – цитирует Дешама Фабрицио Романо.

Месси признан лучшим игроком ЧМ-2022

Заметим, что контракт Дешама с французской федерацией рассчитан до 31 декабря 2022 года, так что вполне возможно, что финал ЧМ-2022 стал последним для Дидье во главе сборной Франции.

Аргентина стала чемпионом мира-2022, обыграв французов в серии пенальти. Хет-трик Мбаппе в основное и дополнительное время не позволили "Ле Бле" победить до пенальти. За Аргентину забивали Месси (дубль) и Ди Мария.

ЧМ-2022 для Месси: Аргентина и Франция выдали лучший финал в истории – перестрелку Мбаппе и Лео решила серия пенальти