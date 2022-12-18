"На початку року в мене буде зустріч з президентом французької федерації. Я б сказав те саме, якби ми виграли. Потрібен час", – цитує Дешама Фабріціо Романо.

Мессі визнаний найкращим гравцем ЧС-2022

Зауважимо, що контракт Дешама з французькою федерацією розрахований до 31 грудня 2022 року, тож цілком можливо, що фінал ЧС-2022 став останнім для Дідьє на чолі збірної Франції.

Аргентина стала чемпіоном світу-2022, обігравши французів у серії пенальті. Хет-трик Мбаппе в основний та додатковий час не дозволили "Ле Бльо" перемогти до пенальті. За Аргентину забивали Мессі (дубль) та Ді Марія.

ЧС-2022 Мессі: Аргентина і Франція видали найкращий фінал в історії – перестрілку Мбаппе і Лео вирішила серія пенальті