"Сборная Аргентины? Эта команда имеет очень классного игрока, и это Месси, который делает разницу. Нас ждет большая битва. Аргентина – агрессивная команда, но это хорошая агрессия.

Франция – Марокко – 2:0 – видео голов и обзор матча

Последний матч в чемпионатах мира должен завершиться победой для Месси? Мы сделаем все возможное, чтобы этого не произошло. Единственное, что мы знаем, это то, что одна из двух сборных получит третью звезду. Месси отличный со старта турнира. Четыре года тому назад все было иначе. Он начал матч не на той позиции, где мы ожидали, а заканчивал его нападающим.

Сейчас у Аргентины есть нападающий, а у Месси много свободы. Он часто встречается с мячом и видно, что он в отличной форме. Лео – лучший игрок мира или один из лучших. Нам придется поработать, чтобы лучше ограничить его влияние на игру. Они тоже сделают это с некоторыми моими игроками. Но это не та Аргентина, с которой мы играли четыре года назад", – цитирует Дешама Ole.

Напомним, Франция победила Марокко в полуфинале ЧМ-2022 и сыграет с Аргентиной в матче за трофей. Поединок состоится 18 декабря, начало в 17:00.

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