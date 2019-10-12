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Дешам різко прокоментував відсутність Бензема у збірній Франції

12 жовтня 23:18 281 Читать на русском
Дешам різко прокоментував відсутність Бензема у збірній Франції
Дідьє Дешам та Карім Бензема / L'Equipe

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам дав зрозуміти, що не збирається викликати у свою команду форварда Реала Каріма Бензема.

"Чому Бензема немає в збірній? Це спортивне рішення. Крапка.

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З приводу того, що дехто звинувачує мене в расизмі в зв'язку з цим, що я його не викликаю, то в житті є тільки одна правда. Може бути багато версій, але правда завжди одна.

У мене багато проблем з тими, хто не хоче повірити в те, що це правда. Звинувачення щодо мого упередженого ставлення до Бензема – за межею всякого розуміння, я в футболі не для цього", – цитує Дешама RMC Sport.

Нагадаємо, Бензема не викликають до збірної Франції з жовтня 2015 року через причетність до шантажу Матьє Вальбуена інтимним відео.

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Теги
Євро-2020 Карім Бензема Карім Бензема Франція Франція Дідьє Дешам Дідьє Дешам
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