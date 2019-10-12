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Мбаппе: Я готов умереть за Дешама

20:55 35 Читати українською
Мбаппе: Я готов умереть за Дешама
Килиан Мбаппе и Дидье Дешам / Официальный сайт УЕФА

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе признался, что готов выходить на поле в форме сборной Франции даже когда находится не в лучших физических кондициях.

"Дешам вызвал меня в сборную даже тогда, когда я не играл за клуб. Трудно передать, насколько это важно для игрока. Это сигнал, очень четкий сигнал. Такая поддержка стоит всех денег мира.

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Я знаю, что тренер верит в меня. После такого поступка я понял, что готов умереть за него на поле. За него я готов выходить на поле в любом состоянии. Если бы он сказал мне сыграть в воротах – я бы сыграл", – цитирует Мбаппе goal.com.

Напомним, Мбаппе недавно покинул лагерь сборной Франции – Дешам уверен, что 20-летний форвард еще не готов проводить матчи за сборную Франции после восстановления от повреждения.

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