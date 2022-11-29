В матче с Тунисом Дидье Дешам предоставит возможность проявить себя игрокам с небольшим количеством игрового времени.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам принял решение произвести ротацию в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 против сборной Туниса. Как информирует журналист L'Équipe Бертран Латур, Дешам сделает минимум шесть изменений в стартовом составе.

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Сообщается, что Дешам может произвести некоторые эксперименты. Так, на позиции левого защитника тренер может испытать номинального хавбека Эдуардо Камавинга. На этой позиции тренер задействовал игрока Реала в товарищеском матче с Аль-Ахли, который состоялся в воскресенье.

Также L'Équipe сообщает, что Килиан Мбаппе предпочитает играть, а не отдыхать. Игрок уже попросил тренера включить его в стартовый состав на игру с Тунисом.

Напомним, что Франция досрочно гарантировала себе выход в плей-офф ЧМ из группы с первого места.

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