Дешам зробить ротацію у матчі з Тунісом, Мбаппе просить тренера про вихід у старті
У матчі з Тунісом Дідьє Дешам надасть можливість проявити себе гравцям із невеликою кількістю ігрового часу.
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам вирішив зробити ротацію в матчі 3-го туру групового етапу ЧС-2022 проти збірної Тунісу. Як інформує журналіст L'Équipe Бертран Латур, Дешам зробить щонайменше шість змін у стартовому складі.
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Повідомляється, що Дешам може зробити деякі експерименти. Так, на позиції лівого захисника тренер може залучити номінального хавбека Едуардо Камавінга. На цій позиції тренер залучив гравця Реала у товариському матчі з Аль-Ахлі, який відбувся у неділю.
Також L'Équipe повідомляє, що Кіліан Мбаппе вважає за краще грати, а не відпочивати. Гравець уже попросив тренера включити його до стартового складу на гру з Тунісом.
Нагадаємо, що Франція достроково гарантувала собі вихід у плей-офф ЧС з першого місця.
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