Дешам: Поражение стало настоящей пощечиной для Франции, больше мне нечего сказать

Главный тренер сборной Франции прокомментировал поражение своей команды в матче с Турцией.
"Когда вся команда показывает игру такого уровня, в матче не получается выделить ничего положительного.
Мы не сделали того, что должны были, в противостоянии с командой, которая демонстрировала свою игру. Нужно показывать футбол высшего уровня независимо от того, являешься ты чемпионом мира или нет.
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Для нас это была пощечина, больше мне нечего сказать. Во вторник у нас другой матч, я могу только поздравить сборную Турции. Нам нужно возвращаться к основам", – цитирует Дешама официальный сайт УЕФА.
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Напомним, сборная Франции потерпела сенсационное поражение 0:2 в матче отбора на Евро-2020 против Турции.