toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
ЕВРО-2020 УКРАИНА - ЛЮКСЕМБУРГ ВОЛЫНЬ - КАРПАТЫ ПОРТУГАЛИЯ - НИДЕРЛАНДЫ

Дешам: Поражение стало настоящей пощечиной для Франции, больше мне нечего сказать

10:03 60 Читати українською
Дешам: Поражение стало настоящей пощечиной для Франции, больше мне нечего сказать
Дидье Дешам / Reuters

Главный тренер сборной Франции прокомментировал поражение своей команды в матче с Турцией.

30’ Каан Айхан
40’ Дженгиз Ундер
 
30’ Каан Айхан
40’ Дженгиз Ундер

"Когда вся команда показывает игру такого уровня, в матче не получается выделить ничего положительного.

Мы не сделали того, что должны были, в противостоянии с командой, которая демонстрировала свою игру. Нужно показывать футбол высшего уровня независимо от того, являешься ты чемпионом мира или нет.

Отбор на Евро-2020: Турция уверенно победила Францию, возглавив группу H

Для нас это была пощечина, больше мне нечего сказать. Во вторник у нас другой матч, я могу только поздравить сборную Турции. Нам нужно возвращаться к основам", – цитирует Дешама официальный сайт УЕФА.

Португалия – Нидерланды: анонс финала Лиги наций

Напомним, сборная Франции потерпела сенсационное поражение 0:2 в матче отбора на Евро-2020 против Турции.

blog_ava
ЧМ-2019 U-20: Эквадор выбил США, Южная Корея и Сенегал устроили настоящую драму
00:47
751
Теги
Евро-2020 Франция Франция Дидье Дешам Дидье Дешам Турция - Франция
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
18
мин
Португалия
21:45
Нидерланды
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук