Дешам: Поразка стала справжнім ляпасом для Франції, більше мені нічого сказати

Головний тренер збірної Франції прокоментував поразку своєї команди у матчі з Туреччиною.

"Коли вся команда показує гру такого рівня, у матчі не виходить виділити нічого позитивного.

Ми не зробили того, що повинні були, в протистоянні з командою, яка демонструвала свою гру. Потрібно показувати футбол вищого рівня незалежно від того, є ти чемпіоном світу, чи ні.

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Для нас це був ляпас, більше мені нічого сказати. У вівторок у нас інший матч, я можу тільки привітати збірну Туреччини. Нам потрібно повертатися до основ", – цитує Дешама офіційний сайт УЄФА.

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Нагадаємо, збірна Франції зазнала сенсаційної поразки 0:2 у матчі відбору на Євро-2020 проти Туреччини.