"Мы очень хорошо знаем сборные Украины и Финляндии, ведь с ними наша команда встречалась совсем недавно. Вместо этого мы, например, никогда не играли в Казахстане. Поездка туда будет очень длинной. Подождем до завтра, чтобы узнать расписание матчей. Это может вызвать дополнительные трудности.

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Франция – фаворит группы, но все необходимые очки нам придется добывать в поединках с конкретными соперниками. Цель понятна – финишировать первыми в нашей группе. Мы должны зафиксировать эту идею и не думать о других. Даже рассматривать возможность занять второе место рискованно", – цитирует Дешама официальный сайт Федерации футбола Франции.

Напомним, Франция попала в группу D европейского отбора. За выход в финальную часть ЧМ-2022 "трехцветные" будут бороться с Украиной, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.

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