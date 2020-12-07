"Ми дуже добре знаємо збірні України та Фінляндії, адже з ними наша команда зустрічалася зовсім недавно. Натомість ми, наприклад, ніколи не грали в Казахстані. Поїздка туди буде дуже довгою. Почекаємо до завтрашнього дня, аби дізнатися розклад матчів. Це може викликати додаткові труднощі.

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Франція – фаворит групи, але всі необхідні очки нам доведеться здобувати в поєдинках із конкретними суперниками. Мета зрозуміла – фінішувати першими у нашій групі. Ми повинні зафіксувати цю ідею й не думати про інші. Навіть розглядати можливість посісти другу сходинку ризиковано", – цитує Дешама офіційний сайт Федерації футболу Франції.

Нагадаємо, Франція потрапила у групу D європейського відбору. За вихід до фінальної частини ЧС-2022 "трикольорові" боротимуться з Україною, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном.

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