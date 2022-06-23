Монца наконец-то поднялась в элиту итальянского футбола и рассчитывает там закрепиться.

Клубом руководят Адриано Галлиани и Сильвио Берлускони, обладающие немалым авторитетом в футбольном мире. Это очень помогает новичку Серии А с поиском усиления.

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Накануне Монца уже подписала Андрея Раноккью из Интера и не планирует останавливаться. По информации Football Italia, "брианзоли" уже ведут переговоры с топ-клубами Европы по поводу своих дальнейших трансферов.

В частности, руководство Монцы хочет видеть в команде Борху Майораля. Испанец выступал за Рому, но права на него принадлежат Реалу. Другая приоритетная цель – Маттео Пессина из Аталанты. Также на радаре Фабио Миретти (Ювентус) и Гонсало Вильяр (Рома).

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