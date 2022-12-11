"Анализируйте сколько захотите (и я уверен, что мы это сделаем), но иногда матчи зависят от моментов. И иногда они работают не в вашу пользу.

Кейн впервые прокомментировал свой пенальти, похоронивший Англию на ЧМ-2022: "Я не беспокоюсь о команде"

Кейн промахнулся с пенальти. Эта прогрессивная молодая команда Англии отправляется домой со своим прогрессивным тренером. Это не провал подготовки, не сбой системы, не замены, не тактика, не талант или неумение тренироваться. Иногда дерьмо случается, и тогда тебя надолго покидает сон", – написал Ширер в своей колонке для The Athletic.

Напомним, на 84-й минуте у Англии был шанс сравнять счет, но Харри Кейн с "точки" влепил над воротами. "Три льва" в который раз не смогли повторить успех 1966 года, когда выиграли свой единственный чемпионат мира.

Франция обыграла Англию в досрочном финале ЧМ-2022 – Кейн драматично повторил Бекхэма, Гризманн и Жиру решили все