Легендарний бомбардир збірної Англії Алан Ширер радить не шукати прихованих символів після поразки від Франції в 1/4 фіналу ЧС-2022.

"Аналізуйте скільки захочете (і я впевнений, що ми це зробимо), але іноді матчі залежать від моментів. І іноді вони працюють не на вашу користь.

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Кейн схибив з пенальті. Ця прогресивна, молода команда Англії вирушає додому зі своїм прогресивним тренером. Це не провал підготовки, збій системи, чи заміни, чи тактика, чи талант, чи невміння тренуватися. Іноді лайно трапляється, і тоді тебе надовго покидає сон", – написав Ширер у своїй колонці для The Athletic.

Нагадаємо, на 84-й хвилині Англія мала шанс зрівняти рахунок, але Харрі Кейн з "позначки" вліпив над воротами. "Три леви" вкотре не змогли повторити успіх 1966 року, коли виграли свій єдиний чемпіонат світу.

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