Дерліс Гонсалес вдруге поспіль забив за Сантос

Хавбек Сантоса Дерліс Гонсалес, контракт якого належить Динамо, відзначився забитим м'ячем у Бразилії.

Дерліс голом допоміг Сантосу здолати Сан-Паулу в поєдинку 3-го туру Паулісти. На 67-й хвилині парагваєць вийшов віч-на-віч з голкіпером та без проблем його переграв, пробивши у кут воріт. Матч завершився перемогою Сантоса з рахунком 2:0.

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Зазначимо, що Гонсалес забиває в другому матчі поспіль. 24 січня Дерліс голом допоміг Сантосу здобути розгромну перемогу над Сан-Бенту.