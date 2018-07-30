Буэно уже в Украине и в ближайшее время станет игроком Динамо

Полузащитник Сантоса Витор Буэно вскоре станет игроком "бело-синих".

Киевское Динамо и бразильский Сантос вскоре проведут обмен футболистами.

По информации Gazeta Esportiva, в ближайшее время должна завершиться трансферная сага с обменом полузащитника киевлян Дерлиса Гонсалеса на футболиста Сантоса Витора Буэно.

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Парагваец в комментарии бразильским СМИ сообщил, что договорился с Сантосом о своем переходе и осталось уладить последние детали сделки. Переговоры находятся на финальной стадии и могут завершиться уже сегодня.

Вместо Дерлиса Гонсалеса в Динамо приедет полузащитник Сантоса Витор Буэно, который присоединится к киевлянам на правах двухлетней аренды с правом выкупа за 10 млн евро.

Буэно уже прилетел в Украину и ждет, когда клубы уладят детали обмена футболистами.

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