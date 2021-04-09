"Розмір преміальних у збірній зараз визначає Андрій Шевченко. Раніше, коли був ще Олег Блохін і команда вийшла на чемпіонат світу – було інакше. Тоді призові розподіляли Блохін і президент Федерації. Зараз лише Шевченко визначає, хто і скільки отримає.

"Працюй і будеш заробляти гроші": Яремчук – про преміальні за вихід збірної України на Євро-2020

Що стосується грошей за відбір на Євро-2020, то там всі суми білі, сплачені податки. Роман Яремчук оцінив свої призові у розмірі трикімнатної квартири в Києві.

Я чув, що цифри коливалися від 50 тисяч доларів у Лізі націй до значно більших за успіх у відборі до Євро-2020. Там уже від 100 тисяч доларів за вихід на Євро. Не за матч, звичайно. За весь відбір", – сказав Денисов у програмі "Денисов TIME".

"Це дитячий садок": Шевченку пропонують революцію після казахів, капітанство – не для Зінченка, а Маліновський – герой