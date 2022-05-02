Тимощук вместе с Зенитом начал праздновать чемпионство в местном первенстве, как будто это какое-то особенное достижение, за что и получил на орехи от Денисова.

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"Счастье? Какое же ты чмо", – коротко написал журналист в своем Instagram на фотографиях с радостным Тимощуком.

Напомним, Анатолий остался работать в России, после чего УАФ лишила продавца всех наград, а также исключила из реестра игроков национальной команды.

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