"Я всегда говорил, что Ракицкий не такой человек, как Толя Тимощук. Он всегда был патриотом внутри. Просто не поет гимн.

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У нас тренеры никогда не пели, я в сборной с 14-ти лет. Мы никогда не пели гимн, вот в один момент начали петь. А Ярик не поет.

Я просто лично знаю, сколько Ярик в 2014-м, 2015-м вытянул ребят наших, оплатил операции. Он показал все своим выездом. Мы с ним разговаривали. Он говорит: "Как только я узнал, как только первый прилет, собрал всех и сказал: "Пошли нах*р, я уезжаю", – рассказал Пятов в эфире "Люкс ФМ".

Напомним, после начала полномасштабной войны Ракицкий расторг контракт с Зенитом и покинул Россию. Сначала он тренировался с Металлистом, а затем присоединился к Шахтеру для участия в благотворительных матчах.

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