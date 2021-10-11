Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов поделился впечатлениями от победы сборной Украины над Финляндией в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года.

"Мы все этого ждали. Если вспоминать первую игру в Киеве, которая состоялась в марте, когда Шевченко и его помощники решили сыграть против финнов в три защитника, тогда для нас все закончилось не так удачно. В ответном матче тоже было три защитника, тоже была тяжелая игра, но все-таки победили и получили первые три очка.

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Петраков шел на большие риски в матче с Финляндией. Если бы проиграл – вспомнили бы все. Сейчас победил – все аплодируют и хвалят. Этот матч начинался очень непросто. По воротам мы били не меньше финнов, но показатель XG у финнов выше. Финны очень активно шли в прессинг, они не делали этого в предыдущих матчах. Они хотели сыграть первым номером и проиграли.

Сборная Украины очень хорошо пользовалась потерями мяча сборной Финляндии, особенно в первом тайме. Андрей Ярмоленко удивляет нас в 2021 году. Если вспомнить Евро, где он тянул сборную Украины, и вот сейчас этот гол. Опасность у ворот сборной Украины возникала после стандартов", – сказал Денисов в программе "Великий футбол".

Напомним, в матче 7-го тура отбора ЧМ-2022 сборная Украины на выезде одолела финнов со счетом 2:1. Теперь "сине-желтые" занимают 2-е место в группе D, имея в своем активе 8 очков. Далее идут боснийцы (6 пунктов) и финны (5 баллов).

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