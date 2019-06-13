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Денис Суарес хочет покинуть Барселону и признался, где желает продолжить карьеру

10:48 153 Читати українською
Денис Суарес хочет покинуть Барселону и признался, где желает продолжить карьеру
Денис Суарес / Фото ФК Барселона

Хавбек Барселоны Денис Суарес поделился мыслями относительно своего будущего.

"Хочу покинуть Барселону и иметь игровую практику. Моя цель – остаться в Ла Лиге.

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Нахожусь в Барселоне второй месяц, восстанавливаюсь после травмы. Никто из клуба мне ничего не говорил", – цитирует Суареса Goal.

Напомним, последние полгода 25-летний полузащитник провел в Лондоне, защищая цвета Арсенала на правах аренды. Вероятным претендентом на Дениса является Валенсия.

За полсезона АПЛ Суарес провел лишь 4 матча но не смог отличиться результативными действиями.

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