Барселона получила запросы по 5-ти игрокам каталонского клуба

В лагере Барселоны могут устроить большую распродажу.

В офис Барселоны поступили предложения по 5-ти игрокам клуба, сообщает mundodeportivo.

Неймар попросил руководство ПСЖ приобрести Коутиньо, – СМИ

Запросы касались голкипера Яспера Силлессена, защитника Нелсона Семеду, хавбеков Андре Гомеша и Дениса Суареса, а также форварда Малкома.

Руководство "блаугранас" не спешит рассматривать эти предложения. В клубе ожидают решения вопроса о будущем Филиппе Коутиньо, от которого каталонцы хотят избавиться.

По итогам прошлого сезона Барселона победила в Ла Лиге.

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