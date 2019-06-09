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Барселона получила запросы по 5-ти игрокам каталонского клуба

23:13 47 Читати українською
Барселона получила запросы по 5-ти игрокам каталонского клуба
5 игроков Барселоны могут покинуть клуб / Фото ФК Барселона

В лагере Барселоны могут устроить большую распродажу.

В офис Барселоны поступили предложения по 5-ти игрокам клуба, сообщает mundodeportivo.

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Запросы касались голкипера Яспера Силлессена, защитника Нелсона Семеду, хавбеков Андре Гомеша и Дениса Суареса, а также форварда Малкома.

Руководство "блаугранас" не спешит рассматривать эти предложения. В клубе ожидают решения вопроса о будущем Филиппе Коутиньо, от которого каталонцы хотят избавиться.

По итогам прошлого сезона Барселона победила в Ла Лиге.

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