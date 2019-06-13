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Деніс Суарес хоче покинути Барселону та зізнався, де прагне продовжити кар'єру

10:48 319 Читать на русском
Деніс Суарес хоче покинути Барселону та зізнався, де прагне продовжити кар'єру
Деніс Суарес / Фото ФК Барселона

Хавбек Барселони Деніс Суарес поділився думками щодо свого майбутнього.

"Хочу покинути Барселону і мати ігрову практику. Моя мета – залишитися в Ла Лізі.

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Перебуваю в Барселоні другий місяць, відновлююся після травми. Ніхто з клубу мені нічого не говорив", – цитує Суареса Goal.

Нагадаємо, останні півроку 25-річний півзахисник провів у Лондоні, захищаючи кольори Арсенала на правах оренди. Ймовірним претендентом на Деніса є Валенсія.

За півсезону АПЛ Суарес провів лише 4 матчі та не зміг відзначитись результативними діями.

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