Клопп признался, когда покинет Ливерпуль

Не успели болельщики английского Ливерпуля отпраздновать долгожданный чемпионский титул, как наставник мерсисайдцев Юрген Клопп заявил о намерениях покинуть Энфилд. Правда, не в этом году.

Главный тренер "красных" поделился планами на будущее в интервью SWR.

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"Я определенно вернусь в Германию после завершения карьеры. Скорее всего – в Майнц. Еще четыре года в Ливерпуле. Хочу после этого ничего не делать в течение года. Буду заниматься тем, что пожелаю, тем, что хотел сделать. Возможно, буду тренировать клуб, сборную или вообще ничего не делать. Но за пять лет все может измениться на планете", – рассказал Клопп.

Отметим, что Юрген Клопп возглавил Ливерпуль осенью 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы завоевали кубок Лиги чемпионов-2019 и титул в АПЛ в этом году.

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