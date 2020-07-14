Гроші не пахнуть – фанат Манчестер Юнайтед заробив велику суму на чемпіонстві Ліверпуля, ризикнувши спадком матері

Тоні Уорд, 53-річний житель Бредфорда, поставив 55 тисяч фунтів стерлінгів на чемпіонство Ліверпуля у сезоні-2019/20.

Ці гроші дісталися Уорду як спадок від матері, яка померла у 2017 році. Ставка була зроблена не перед початком чемпіонату, а 9 жовтня. На той момент Ліверпуль вже лідирував у АПЛ, здобувши вісім перемог у восьми матчах. Тому коефіцієнт на перемогу команди Клоппа знизився і становив 1.66. Виграш британця склав 91 тисячу фунтів.

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Цікаво, шщо навіть у тій ситуації Уорд сильно ризикував, тому що Ліверпуль до цього не ставав чемпіоном 30 років. Коли здавалося, що ставка вже не може програти, Уорду знову довелося нервувати. АПЛ призупинили через пандемію, і якийсь час існувала ймовірність, що турнір не відновлять, а його результати анулюють.

Родзинкою ситуації можнна вважати той факт, що сам британець з дитинства вболіває за Манчестер Юнайтед – лютих ворогів Ліверпуля. Схоже, гроші справді не пахнуть. Окрім того, Уорд переконаний, що вчинив зі спадком від матері правильно. "Вона б не заперечувала проти того, що я зробив з грошима – зовсім ні. Їй подобався адреналін! Їй подобалися скачки. Але я б все віддав, щоб моя мама все ще була поруч", – наводить слова Тоні The Sun.

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