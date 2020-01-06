Демьяненко выделил свои главные задачи на посту тренера Нитры

Главный тренер словацкой Нитры Анатолий Демьяненко рассказал о главных задачах, которые стоят перед ним на новой должности.

"Я благодарю руководство клуба за доверие. Работа с командой уже началась, и я считаю, что главное – это доверие между тренером и футболистами. В этом сезоне нашей задачей будет выход из опасной зоны турнирной таблицы чемпионата Словакии.

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Я смотрел матчи Нитры и знаю, что в этой команде есть много молодых и талантливых игроков. Однако, считаю, что одна только молодежь не вытянет на своих плечах Нитру из кризиса. Команда требует усиления, должны прийти опытные исполнители, у которых молодые будут учиться.

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Мы хотим также, чтобы в ближайшем будущем футболисты Нитры были востребованы в различных сборных Словакии, а команда пробилась в еврокубки. Именно так. Руководство клуба поставило передо мной такие задачи. Я не боюсь нового вызова, поскольку считаю, что без высоких задач тренер не может себя реализовать. Впереди нас ждет много работы", – цитирует Демьяненко официальный сайт словацкого клуба.

Напомним, новая команда украинского специалиста сейчас занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата Словакии (всего 12 команд).