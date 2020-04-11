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Демьяненко прокомментировал разрыв контракта с Нитрой

18:26 103 Читати українською
Демьяненко прокомментировал разрыв контракта с Нитрой
Анатолий Демьяненко / Фото из открытых источников

Теперь уже бывший тренер словацкого клуба Анатолий Демьяненко объяснил причины своей отставки.

"Покинул Нитру по семейным обстоятельствам. Очень жаль, что так получилось, но ничего не поделаешь. Мы нормально разошлись. Никаких конфликтов или проблем не было!

Демьяненко прекратил сотрудничество с Нитрой, – СМИ

К тому же время сейчас непростое – коронавирус, карантин. Сейчас нахожусь в Украине. Еще не определился, что буду делать дальше. На мое место в Нитре уже ищут нового тренера", – сказал Демьяненко в комментарии изданию Footboom.

Напомним, Демьяненко возглавил Нитру в январе 2020 года. За этот период его команда провела четыре поединка, в которых одержала 1 победу, 2 ничьи и 1 поражение.

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Теги
Мир Нитра Нитра Анатолий Демьяненко Анатолий Демьяненко
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