Демьяненко прокомментировал разрыв контракта с Нитрой

Теперь уже бывший тренер словацкого клуба Анатолий Демьяненко объяснил причины своей отставки.

"Покинул Нитру по семейным обстоятельствам. Очень жаль, что так получилось, но ничего не поделаешь. Мы нормально разошлись. Никаких конфликтов или проблем не было!

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К тому же время сейчас непростое – коронавирус, карантин. Сейчас нахожусь в Украине. Еще не определился, что буду делать дальше. На мое место в Нитре уже ищут нового тренера", – сказал Демьяненко в комментарии изданию Footboom.

Напомним, Демьяненко возглавил Нитру в январе 2020 года. За этот период его команда провела четыре поединка, в которых одержала 1 победу, 2 ничьи и 1 поражение.

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