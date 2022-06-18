Дембеле в уличном разговоре с фанатом раскрыл планы на будущее и слухи о Челси
16:40 - Читати українською
Вингер Усман Дембеле упрямо остается верен Барселоне, хотя не подтверждает это подписью на бумаге.
Фанат прямо на улице остановился рядом с машиной чемпиона мира и стал расспрашивать его о планах на будущее:
– Ты остаешься в Барсе?
– Да.
– Я слышал, что ты можешь перейти к Челси.
– (Смеется).
– Тебе не интересно пойти к Тухелю?
– Мне хорошо в Барсе.
Напомним, действующий контракт Дембеле истекает 30 июня, а новый подписывать он не хочет. Барселона еще зимой планировала избавиться от чемпиона мира, однако он остался и даже вернулся в основу команды.
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