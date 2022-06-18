Вингер Усман Дембеле упрямо остается верен Барселоне, хотя не подтверждает это подписью на бумаге.

Фанат прямо на улице остановился рядом с машиной чемпиона мира и стал расспрашивать его о планах на будущее:

– Ты остаешься в Барсе?

– Да.

– Я слышал, что ты можешь перейти к Челси.

– (Смеется).

– Тебе не интересно пойти к Тухелю?

– Мне хорошо в Барсе.

Un de nos followers nous a envoyé ça. #Dembele pic.twitter.com/kTV0uTr61M — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) June 18, 2022

Напомним, действующий контракт Дембеле истекает 30 июня, а новый подписывать он не хочет. Барселона еще зимой планировала избавиться от чемпиона мира, однако он остался и даже вернулся в основу команды.

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